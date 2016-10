Salma Hayek acusa Donald Trump de assédio sexual

Durante uma conversa em um programa de rádio em Los Angeles (EUA), a atriz Salma Hayek, 50 anos, falou que acreditava nas acusações de agressão sexual contra Donald Trump baseada em sua própria experiência. “Quando eu conheci esse homem, eu tinha um namorado, e ele tentou se tornar seu amigo para obter o meu número de telefone residencial. Ele tinha o meu número e me chamava para sair”, contou.

“Quando eu lhe disse que não iria sair com ele, mesmo que eu não tivesse um namorado, [o que ele tomou como desrespeitoso], ele chamou – bem, ele não diria que ele chamou, mas alguém falou ao National Enquirer”, ela continuou. “Alguém disse ao National Enquirer – Eu não vou dizer quem, porque você sabe que tudo o que ele quer sai no National Enquirer. Ele disse que ele não sairia comigo porque eu era muito baixinha”, disse.

Hayek, eleitora de Hillary Clinton, também se lembrou de como Trump continuou a persegui-la mesmo após os boatos. “Mais tarde, ele me ligou e me deixou uma mensagem: ‘Você pode acreditar nisso? Quem diria isso? Eu não quero que as pessoas pensem isso sobre você ‘”, contou. “Ele pensou que eu iria tentar sair com ele para mudar a visão das pessoas”, ressaltou a atriz.

Comentários