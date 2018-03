A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do RS informa que a visibilidade do Salto do Yucumã estará prejudicada neste final de semana. Em função do alto índice de chuvas nos últimos dias na bacia do rio Uruguai, a Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó necessitará operar com alta vazão, inundando a queda d’água em parte do sábado (17) e do domingo (18).

