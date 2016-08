Salton completa 106 anos de história

A Vinícola Salton, reconhecida como uma das principais do Brasil, comemora nesta -feira, 25 de agosto, mais um ciclo. São 106 anos de tradição inovando no mercado. A empresa possui uma unidade no distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves (RS), referência na elaboração de espumantes e frisantes no mercado nacional e responsável por alguns dos vinhos mais premiados do País. As outras duas estão localizadas em Jarinu (SP), uma planta-piloto desenhada para aplicação de tecnologia de ponta e responsável pelo desenvolvimento dos produtos destilados, entre eles o Conhaque Presidente, e em Santana do Livramento (RS), onde a empresa investe em vinhedos próprios, assim como na primeira etapa da vinificação, em uma área de 450 hectares.

Para manter o crescimento e projetar um futuro com ainda mais sucesso para os próximos anos, a Salton modificou a sua estrutura organizacional ao implementar uma composição mais dinâmica e contemporânea. O novo conceito se refere à tomada de decisões e ao controle da distribuição dos resultados de maneira ainda mais transparente para todos os envolvidos, dos acionistas até os colaboradores. Além do presidente, Daniel Salton, de Maurício Salton, nas operações, Cleber Slaifer, no comercial, e Luciana Salton, como diretora-executiva, a equipe diretiva passou a ser composta também por Marcos Paulo Flamia, diretor industrial júnior, Luciano Salton, responsável-técnico pelos setores de enologia e elaboração, Maurício Copat, como responsável-técnico do departamento agrícola, e Marcelo Cavalet Lucchese, na função de diretor-administrativo júnior.

Além disso, também lançou um projeto-piloto de fidelização de fornecedores com o objetivo de estreitar o relacionamento com os principais parceiros da vinícola. O Projeto Terroir – Viticultura de Excelência tem como objetivo valorizar e fortalecer as parcerias a longo prazo com os produtores de uvas, buscando a sustentabilidade de todas as partes envolvidas no processo de produção.

“Dentro do setor vitivinícola, somos uma grande empresa, queremos uma imagem global. Queremos ser a vitrine do Brasil, para isso inovação, produtos de qualidade, sistemas e projetos são pré-requisitos essenciais. Além do pioneirismo, gostamos de desafios, de evoluir, de ver sonhos e ideias colocadas em prática na busca pela eficiência e sucesso”, destaca o presidente Daniel Salton.

Reconhecida pelo espírito ousado e inventivo, a Salton tem em sua cultura a constante evolução dos produtos. Somente em 2016, já ofereceu duas novidades para o mercado: o Salton Classic Malbec, uma coelaboração entre a vinícola gaúcha e o grupo argentino Peñaflor, reconhecido como um dos 10 principais produtores de vinho do mundo; e a vodka Vorus, com nome e símbolo inspirados na cultura nórdica, apresentada em duas versões: tradicional e a Vorus Red Berries, com infusão de frutas vermelhas, como morango, framboesa, mirtilo e amora. A vinícola também inovou em roteiros turísticos como o exclusivo de espumantes durante os feriados prolongados e o de Vinhos Merlot e Cremes de Inverno.

A vinícola ainda conquistou 19 prêmios nacionais e internacionais até julho deste ano, como Challenge Intenational du Vin, na França; Decanter World Wine Awards, na Inglaterra; Mondial de Bruxelles, na Bulgária; Selections Mondiales, no Canadá; o Concurso Internacional de Vinhos do Brasil e a Grande Prova de Vinhos do Brasil, que consagraram produtos como Salton Reserva Ouro, Salton Gerações Antonio “Nini” Salton 2011, Salton Talento 2011, Salton Desejo Merlot 2011 e Espumante Salton Prosecco 2015.

