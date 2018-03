Salton é a primeira vinícola brasileira a estar presente na Prodexpo 2018 em Moscou

Sempre em busca de expandir seus mercados, a Salton foi a primeira vinícola brasileira a estar presente, em fevereiro, na maior feira de alimentos e bebidas da Rússia: a Prodexpo 2018. A empresa ainda foi a única representante do País do setor de bebidas na delegação organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para Moscou. A estratégia da vinícola foi apresentar aos russos, que atualmente correspondem a 3,6% do consumo mundial de vinho, produtos que expressam a brasilidade e as características das regiões produtoras da Serra e da Campanha gaúchas.

Durante os quatro dias de feira, representantes da vinícola participaram de reuniões com importadores e também tiveram oportunidade de apresentar seu portfólio para o público em geral. Conforme Cesar Baldasso, coordenador de Comércio Internacional da Salton, que esteve presente na feira, os russos elogiaram os produtos e se mostraram surpresos pelo Brasil estar produzindo e expondo vinhos, espumantes e soft drinks na Prodexpo.

Há mais de uma década, a Salton realiza um trabalho consistente na construção da imagem do vinho e do espumante brasileiro mundo afora, interagindo com mercados potenciais. Nos últimos anos, tem desenvolvido parcerias comerciais importantes com países sul-americanos, como Chile, Colômbia, Bolívia e Paraguai, e aumentado as exportações para a Ásia e para Reino Unido. Em 2017, a Salton exportou para 17 países, sendo quatro novos mercados: Camarões, Guiné Equatorial, Nova Zelândia e México. E mantém parcerias consolidadas com diversos players como a rede Fogo de Chão Brazilian Steak House, Season’s 52 e a rede Rodízio Grill, nos Estados Unidos – maior mercado consumidor da vinícola fora do Brasil –, além da da Marks & Spencer, no Reino Unido.

