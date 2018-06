Salva Craft Beer e Mr. Soul trazem guitarrista de Amy Winehouse para o Brasil

A Salva Craft Beer, em parceria com a banda Mr. Soul traz para o Brasil, Robin Banerjee, guitarrista oficial de Amy Winehouse. O artista integrou a banda da icônica cantora durante diversos anos, no auge da carreira, participando de shows ao redor do mundo. Robin chega ao país para se juntar a Kelly Carvalho e a Mr. Soul, que realizam verdadeiros tributos a artista que marcou época entre os fãs de Soul e da Black Music.

Com uma extensa agenda por Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a formação contará com a presença de 11 integrantes, formando uma Big Band, lembrando os maiores shows da cantora britânica. “Prometemos emocionar os espectadores com nossa musicalidade. Trago à cena a performance juntamente com a presença de Robin. Assim, o espetáculo fará com que o público tenha realmente uma noite com Amy Winehouse”, destaca Kelly Caravalho, que faz cover de Amy desde 2015.

O convite a Robin Benerjee ocorreu pelas redes sociais. Kelly fez contato com o músico em 2016 e a partir de então começaram a conversar. Em 2017, o músico buscou Kelly informando do seu desejo em realizar turnê com ela e com a Mr. Soul. A partir de então iniciaram as tratativas para a turnê.

O primeiro show está previsto para o próximo dia 15, em Florianópolis. Depois a formação retorna ao Rio Grande do Sul para uma série de shows em Lajeado, Santa Cruz do Sul, Camaquã, Uruguaiana e Porto Alegre.

Shows:

15/06 – John Bull – Florianópolis

20/06 – Bar Opinião – Porto Alegre

21/06 – Teatro Ceat Lajeado – RS

28/06 – Camaquã – RS

01/07 – Santa Cruz – RS

06/07 – Uruguaiana – RS

07/07 – Condomínio Belém Novo Golf Club – Porto Alegre/RS

Deixe seu comentário: