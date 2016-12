Salva-Vidas recebem treinamento para uma maior qualificação técnica e física

Foto: Jackson Ciceri

Encerrou mais um curso de Qualificação Técnica e Física da Academia de Bombeiros Militar, coordenado pelo Major Fortes. O curso visa capacitar salva-vidas que estão em seu primeiro ano de atividades, sejam militares ou civis temporários, com foco na “reciclagem de conhecimentos e de novas técnicas, aprimoradas ano a ano”. Segundo o major, são questões evolutivas a nível nacional e mundial de salvamento aquático, adequadas a estas novas práticas. O curso, com diversas disciplinas, compreendeu 120 horas/aula, em cinco pontos em águas abertas e ainda outros pontos que envolvem Porto Alegre e Interior, em águas abrigadas, como açudes e rios. Hoje, são mais de 300 guaritas espalhadas nestas localidades, a fim de atender a todas as demandas dos veranistas, no que diz respeito à segurança e salvamentos. “As técnicas priorizam condicionamento físico, capacidade de natação, com foco em técnicas de de salvamento aquático”, como reitera o major Fortes.

