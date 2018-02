Salvador tem primeiro Carnaval sem Ivete Sangalo nos últimos 25 anos

Ivete Sangalo, de 45 anos, está na Praia do Forte, litoral norte da Bahia. E por lá deve permanecer neste Carnaval. Com oito meses de gravidez, às vésperas da chegada das filhas gêmeas, a principal atração da folia em Salvador está em clima de “licença-maternidade” e vai se ausentar da festa pela primeira vez em 25 anos. A notícia fez muitos de seus foliões reverem seus planos – alguns dos cerca de 12 mil que seguem seus dois blocos durante o Carnaval sequer ficarão ou irão para Salvador.

Folião contumaz, o produtor Matheus Nadier, de 22, postou numa rede social uma carta ao prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), pedindo o adiamento do Carnaval de Salvador para “abril ou maio”. “Você acha mesmo que o vale dos homossexuais inteiro vai se deslocar para Bahia para ir atrás do bloco da Claudia Leitte? Menos né…”, provocou.

O prefeito respondeu convidando o folião a curtir outros bloco. Não convenceu. “Sabe que semana passada eu até cogitei ir? Mas desisti. Vai ser um Carnaval atípico, esquisito”, disse Matheus Nadier, baiano que mora no Rio.

Ele diz que a maioria dos seus amigos vai para outros Carnavais neste ano e faz troça daqueles que compraram passagem para Salvador antes de Ivete anunciar a gravidez: “Se ferraram”, ri.

Estar fora da avenida, contudo, não quer dizer que Ivete estará exatamente ausente da festa. A cantora deve ter uma “presença simbólica”. Ela será “multiplicada”, seja na forma de um boneco de Olinda, em Pernambuco, em máscaras com seu rosto, em Salvador, ou em suas músicas.

Ela sabe disso. Não à toa, faltando poucos dias pra festa, lançou a música “No Groove”, com a banda Psirico. Márcio Victor, líder da banda, vai comandar o bloco “As Muquiranas” vestido de Ivete: blusinha, saia e uma “barriga de oito meses” de fora. Pode ser um alento para o alagoano Tarcísio Menezes, de 34, fiel a Ivete há dez anos. Neste Carnaval, ele vai desfilar nos blocos de Daniela Mercury e Bell Marques. Mas diz que não será a mesma coisa. “Não vai ser completo”. Por isso, o alagoano não perdeu tempo: Já comprou abadas para sair com Ivete no Carnaval… de 2019.

Neste ano, Ivete foi trocada pelo cantor Saulo Fernandes no carnaval. “Ave Maria, foi com dor no coração, mas não tive escolha”, disse André Luiz de Oliveira, 42, o “algoz da traição”. Será que ela vai ficar decepcionada? Afinal, André não é só mais um fã. Ele é o cara que a faz avançar. “Devagar e sempre, é como me diz em todo Carnaval. Ivete não gosta de ficar parada, quer sempre que eu a mantenha em movimento.”

Ele pode falar com muita propriedade. Por trás do para-brisa, comanda uma máquina de 50 toneladas no circuito entre a Barra e Ondina. André é motorista do trio elétrico de Ivete Sangalo há quatro carnavais. Neste ano, assim como milhares de fãs, André ficou “órfão da cantora”.

Numa época em que estaria preocupada com figurinos e trios elétricos, ela fala candidamente em berços e enxoval. Enquanto isso, um estafe que chega a 1.500 funcionários durante o Carnaval foi desmobilizado. Músicos, produtores e até os cordeiros dos blocos Coruja e Cerveja & Cia ganharam férias forçadas.

