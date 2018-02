Samarco desliga cerca de 600 empregados

Após oferecer, no final do ano passado, um segundo plano de demissão voluntária a seus funcionários, a mineradora Samarco desligou cerca de 600 empregados e manteve 1.135, divididos entre as unidades de Mariana (MG) e Anchieta (ES). Segundo a empresa, 50% da meta foram alcançados com o programa, mas, foi preciso colocar em prática novo plano, desta vez de demissão involuntária.

