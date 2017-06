Samba e feijoada espantam o frio no BistrÃ´ Porto Alegre

Neste domingo (25), o Bistrô Porto Alegre dá as boas vindas ao inverno com a sua tradicional feijoada, animada com show de música ao vivo e estação de caipirinhas. Quem comanda o som no restaurante do Sheraton Porto Alegre é o grupo Seu Samba, de Porto Alegre, que promete um repertório típico do verão carioca, com canções de Beth Carvalho, Chico Buarque e clássicos da Velha Guarda e Cartola.

Feijoada

A feijoada do Bistrô Porto Alegre traz a assinatura do chef Mauro Sousa e apresenta um buffet completo que, além da feijoada, tem uma seleção de cortes especiais, como carne seca, costelinha defumada, paio, e o trio rabo, orelha e pé de porco. Caldinho de feijão, arroz branco, couve refogada, aipim frito, vazio assado e o bolinho frito de feijoada, novidade do cardápio, completam o menu. Sobremesas tipicamente brasileiras fecham a refeição. No salão, os visitantes ainda contarão com uma estação de cairpirinhas preparadas na hora como cortesia. O valor da feijoada é de R$ 99,00 por pessoas + 10%. A feijoada estará disponível das 12h30min às 15h. O estacionamento com manobrista em frente ao Sheraton Porto Alegre não será cobrado, e crianças até sete anos não pagam, e entre oito e 12 anos, somente 50%.

Comentários