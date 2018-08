A segunda edição do projeto Jazz na Escadaria apresenta nesta sexta-feira (10) o Samba Jazz do quarteto Girando a Renda. Entrelaçando a música instrumental ao samba e à MPB, o repertório contará com clássicos da verdadeira música brasileira. O show ocorre às 20h, na Escadaria da Borges de Medeiros, próximo ao Tutti Giorni Bar, em Porto Alegre.

