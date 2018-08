Sambas e MPB na feijoada de Dia dos Pais do Sheraton Porto Alegre Hotel

A feijoada de Dia dos Pais no Sheraton Porto Alegre Hotel acontece no dia 12 de agosto em ritmo especial, com a apresentação do grupo Seu Samba Trio. O repertório é recheado de clássicos do samba e da MPB, passeando por composições dos Demônios da Garoa até mais recentes, como as de Diogo Nogueira. No cardápio da feijoada, está o menu criado pelo chef Mauro Sousa, com paio, costelinha defumada, carne seca e carne vermelha acompanhando a feijoada. Caldinho, arroz branco, couve refogada, bolinho de aipim, quibebe, banana e saladas completam as opções. A ilha de sobremesas aposta do gosto tipicamente brasileiro, com pudim, sagu, arroz doce, ambrosia, pé de moleque e mousse de chocolate. Uma ilha de caipirinhas também estará à disposição dos visitantes.

O valor da feijoada é de R$ 99,00 por pessoa + 10% e o serviço estará disponível das 12h30min às 15h30min. O estacionamento com manobrista em frente ao Sheraton Porto Alegre Hotel não será cobrado. Crianças até sete anos não pagam, e entre oito e 12 anos, somente 50%. Informações e reservas podem ser obtidas pelo email portoalegrebistro@sheraton.com.

