Samsung e Apple se unem a montadoras para criar a chave digital para carros

Montadoras internacionais se uniram à Apple e Samsung para a criação de um padrão de chave digital que abra portas de veículos apenas com smartphones. O Car Connectivity Consortium (CCC) anunciou nesta semana a primeira solução para que motoristas possam baixar chaves digitalmente de forma segura para seus veículos.

A proposta é não somente permitir que o usuário possa abrir ou fechar o automóvel por meio da chave digital, mas ainda ligar o veículo e poder compartilhar de forma segura o acesso do carro a terceiros – no caso de um carro compartilhado em família, por exemplo.

A chave deve funcionar por um padrão criado já de fábrica para os automóveis e deve usar um sistema de comunicação por campo de proximidade, ou NFC, como é comumente conhecido. Assim, quando o usuário aproxima o smartphone do veículo, ele já reconhece a chave e executa a função desejada.

Contudo, a tecnologia só se mostra realmente segura para o segundo padrão já em desenvolvimento. É aqui que entra a parceria entre Apple, Samsung, LG e outras fabricantes de smartphones com gigantes automobilísticas como BMW, General Motors, Hyundai e Volkswagen.

O CCC hoje conta com mais de 70 membros de ambas indústrias, o que representa 70% do mercado automobilístico e 60% do de smartphones. O principal desafio é conseguir fazer o sistema ser simples o suficiente para que substitua a chave física, mas seguro o bastante para evitar ataques remotos como invasão por hackers.

A proposta é de que este segundo padrão mais amplo e voltado a carros de nível intermediário e populares seja lançado oficialmente no primeiro trimestre do ano que vem.

Com previsão de lançamento para o primeiro trimestre de 2019, a nova versão do sistema pode permitir que diferentes dispositivos e veículos inteligentes trabalhem uns com os outros. Mahfuzur Rahman, presidente da CCC, comentou com entusiasmo o futuro do projeto:

“Estou entusiasmado com a resposta extremamente positiva que recebemos da indústria à nossa solução padronizada de chave digital, com novos membros se inscrevendo para ajudar a impulsionar a adoção e o desenvolvimento de especificações. Já estamos vendo produtos no mercado que estão alavancando o Release. 1.0, e acredito que a próxima versão do Digital Key Release 2.0 terá um impacto ainda maior na indústria à medida que atendemos às necessidades de grande escalabilidade. Estou aproveitando essa emocionante jornada com a comunidade da CCC na medida em que mudamos a maneira como os motoristas acessam qualquer veículo.”

