Após relatos de explosões da bateria, Samsung suspende as vendas e fará recall do smartphone Galaxy Note 7

A gigante de tecnologia Samsung Electronics anunciou nesta sexta-feira (02), em Seul, na Coreia do Sul, que fará o recall no mundo todo do seu smartphone Galaxy Note 7, após reclamações de vários usuários de que os aparelhos estavam queimando durante a carga de energia. Também foram relatados casos em que a bateria explodiu e o celular pegou fogo.

A empresa sul-coreana também vai interromper provisoriamente as vendas em vários países e oferecerá a quem adquiriu o Note 7 a possibilidade de substituir seu aparelho por outro modelo de forma temporária, explicou Koh Dong-jin, diretor da divisão de telefonia celular da companhia.

O Galaxy Note 7, um smartphone de bordas curvas com lápis óptico e que tem como sua principal novidade a resistência total à água, começou a ser comercializado no mundo todo no dia 19 de agosto. O aparelho tinha previsão de lançamento no Brasil para setembro.

