Samu lançará aplicativo para voluntários atenderem paradas cardíacas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre lançará, no final de novembro deste ano, um aplicativo para permitir que voluntários habilitados realizem reanimação cardiopulmonar (RCP) na cidade. O chamado “Coração no ritmo certo” cadastrará as pessoas somente após treinamento ministrado pelo Samu.

Através do aplicativo, as pessoas habilitadas serão acionadas a qualquer momento: quem estiver mais próximo de uma pessoa com parada cardiorrespiratória poderá realizar a RCP na vítima enquanto a ambulância do Samu desloca-se até o local. Os atendimentos poderão ocorrer em qualquer lugar da capital.