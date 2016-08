San Marino Fiat planeja ampliar vendas com Expointer

A San Marino Fiat está otimista sobre a sua participação na Expointer, que acontece de 27 de agosto a quatro de setembro, em Esteio. A concessionária gaúcha espera vender mais de 150 veículos no estande montado pela Fiat no evento, com descontos de até 22% para produtores rurais e empresários. Entre as apostas da San Marino Fiat estão os modelos Strada e Toro, veículos do tipo picape que apresentam funcionalidades tanto para transporte de carga quanto para o uso urbano, ideais para os visitantes da exposição.

O resultado de comercialização da concessionária na Expointer deve ampliar a liderança da San Marino Fiat no mercado de vendas da montadora italiana em Porto Alegre, que está em 58% do share.

