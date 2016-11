Sandy diz que John Mayer deu em cima dela e na frente do marido

Ao falar dos músicos estrangeiros com quem gostaria de fazer parcerias, Sandy entregou a Fábio Porchat que John Mayer, um dos pretendidos pela cantora, deu em cima dela na frente do marido, Lucas Lima.

“Eu conheci ele pessoalmente. Fui no show e tirei uma foto com ele. Fã, gente, fã, sabe como é”, contou, em entrevista exibida na madrugada de terça-feira, na Record. Porchat então perguntou se o cantor havia sido simpático, ao que Sandy revelou a paquera, orgulhosa. “Na real, ele deu em cima de mim na frente do Lucas, foi muito bom, mas isso aí a gente abafa.”

A cantora também disse desejar uma parceria com Norah Jones — mas, com a americana, a história parou por aí.

