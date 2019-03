Sandy e Junior anunciam show em Porto Alegre

Sandy e Junior anunciaram nesta sexta-feira (29) uma nova data na turnê Nossa História. A dupla passará em 21 de setembro pela Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além disso, houve mudança no local do show em Manaus. Agora a Arena da Amazônia será palco da apresentação, em 13 de setembro.

O show no Rio Grande do Sul foi divulgado por Sandy em suas redes sociais.

A pré-venda para os shows ocorre a partir das 10h do dia 3 de abril pela internet. As vendas para o público geral começa em 5 de abril, à 0h01min. Com preços que variam de R$ 80 a R$ 480, os tíquetes ficam disponíveis no site ingressorapido.com.br.

As entradas também poderão ser compradas nas bilheterias físicas, que abrem às 10h. Cada ponto de venda dispõe apenas de entradas para sua respectiva cidade e não há taxa de conveniência.

Agora, ao todo, a programação da turnê conta com 13 eventos – de julho a setembro. Eles passam por todas as regiões do Brasil: Recife (12/7), Salvador (13/7), Fortaleza (19/7), Brasília (20/7), Rio (2 e 3/8), Belo Horizonte (17/8), São Paulo (24 e 25/8), Curitiba (31/8), Manaus (13/9), Belém (14/9) e Porto Alegre (21/9).

