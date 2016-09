Sandy e o marido, Lucas Lima, têm DR em casa: “Às vezes as opiniões divergem”

Sandy esbanja elogios para o marido, Lucas Lima, com quem está junto há 17 anos, incluindo o casamento de 8 anos. Mas mesmo sendo um casal de artistas, a cantora mostra que seu relacionamento com o músico é normal como o de qualquer pessoa, havendo brigas e discussões. “Às vezes algumas discussõezinhas, porque eu sou essa pessoa que precisa decidir tudo, pôr a mão em tudo e às vezes as opiniões divergem. Eu já cheguei a falar pra ele: ‘Poxa, esse projeto é meu'”, afirmou ela.

Lucas ajuda nos cuidados com o filho Theo, de 2 anos, e também ajuda na carreira musical da mulher, como a compor a música “Me Espera”, com clipe em parceria com Tiago Iorc, cujo o músico usou de exemplo para negar que proíbe homens de entrar no camarim da artista.

Comentários