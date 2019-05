Sangue tipo O positivo e negativo

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul está precisando de doações de sangue, principalmente dos tipos O positivo e O negativo. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, na Avenida Bento Gonçalves, 3.722, no bairro Partenon. Outros critérios que impedem a doação serão verificados por ocasião da entrevista de triagem.

Deixe seu comentário: