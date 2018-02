Sanidade na pauta da reunião do CRMV-RS com MTG

A importância da presença e acompanhamento do médico veterinário em atividades como Rodeios e Cavalgadas foi um dos assuntos na mesa de reunião na manhã desta segunda feira (26) entre o CRMV-RS e o Movimento Tradicionalista Gaúcho-MTG. O CRMV-RS foi representado pelo presidente Air Fagundes e pelo presidente da Comissão de Rodeios, Remates e Eventos Equestres, Oscar Francisco Silveira Collares. Eles foram recebidos pela vice presidente Elenir Winck e pelo Conselheiro Ciro João Winck.

A nossa preocupação é com disseminação de doenças diante do grande numero de animais concentrados em um só local, ressalta Dr Collares. Segundo ele acontecem por ano cerca de 2 mil Rodeios, atividade que hoje é responsável pelo maior percentual de turismo gaúcho. Na última edição da Cavalgada do Mar haviam 2,4 mil participantes. O CRMV-RS quer somar ao MTG com a organização de Seminários visando preparar médicos veterinários e organizadores que atuem em Rodeios.

A tendencia será a realização de um termo de cooperação entre Secretaria da Agricultuira, MTG e CRMV-RS com todos se comprometendo a buscar ações técnicas, destaca Dr Air. Os animais não podem correr mais de 30 armadas por dia, exemplifica Collares. Outro ponto importante é a identificação dos animais.

Por onde correr Rodeio a resenha do cavalo será única ou seja seu documento, diz Dr Collares. O trabalho da Comissão resultará em uma Cartilha que será lançada na Expointer, adianta. “Mas primeiro vamos organizar os Seminários zoneando as 30 regiões do MTG para capacitar e orientar os cavaleiros”. Na próxima semana a Comissão já agendou reunião com a Federação Gaúcha de Laços para que esta se some a iniciativa da Comissão.

Aconteceu na tarde desta segunda-feira (26), no auditório da sede do CRMV-RS, a primeira reunião da Comissão de Rodeios, Eventos e Esportes Equestres. O primeiro encontro foi marcado pela posse dos profissionais e também pela discussão de temas importantes relacionados à transporte de equinos, rodeios, disseminação de doenças, entre outros, considerando que essa área é onde acontece o maior número de concentração de animais.

Encabeçada pelo presidente Dr Oscar Collares, médico veterinário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1978), com atuação há mais de 30 anos no segmento de rodeios, responsabilidade técnica, remate e criação de animais, a Comissão também trabalhará na fiscalização do trabalho dos profissionais Responsáveis Técnicos (RT) em eventos deste tipo e também na organização dos mesmos. Além disso, segundo o presidente, a Comissão também está trabalhando na criação de um Manual Técnico, que trará informações sobre a atuação do médico veterinário na área de equinos, responsabilidade técnica, orientação sobre eventos e também noções de resenha de animais.

