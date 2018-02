A Santa Casa de Porto Alegre alcançou um número recorde de transplantes de órgãos.Em janeiro de 2018, 59 operações do tipo foram realizadas na instituição. No primeiro mês do ano passado, por exemplo, haviam sido realizados 35 transplantes no hospital. Em todo o Rio Grande do Sul, 71 procedimentos aconteceram no período. A Santa Casa é considerada referência na área de transplantes.

