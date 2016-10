Santa Casa comemora 213 anos

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre celebra nesta quarta-feira, dia 19 de outubro, 213 anos de dedicação à saúde daqueles que mais precisam. Fundada em 1803 como uma instituição privada de caráter filantrópico, sendo o mais antigo hospital do Rio Grande do Sul, a Santa Casa se solidifica a cada ano também como um dos mais modernos e maiores complexos do Brasil, contando com um corpo clínico altamente qualificado e de referência nacional e internacional.

Na manhã desta quarta-feira, às 10h30min, será celebrada a tradicional missa de aniversário da instituição, na Capela Nosso Senhor dos Passos (Rua Prof. Annes Dias, 295), conduzida pelo Arcebispo Auxiliar de Porto Alegre, Dom Adilson Pedro Busin, com participação do Coral da Santa Casa.

Para o provedor, Alfredo Guilherme Englert, ao longo de mais de dois séculos de existência, a Santa Casa sempre enfrentou os desafios em busca de oferecer os melhores resultados para comunidade onde está inserida. “Nem mesmo nos momentos de crise e de outras adversidades nós deixamos de realizar o nosso compromisso firmado com a sociedade de prestar a todas as pessoas, sobretudo às mais necessitadas, a melhor assistência médica e hospitalar que somos capazes de produzir”, reforça Englert.

Composto por sete unidades, o complexo é especializado nos atendimentos de adulto geral, pediatria, cardiologia, neurocirurgia, pneumologia, oncologia e transplantes. Também é a única instituição hospitalar do Brasil a realizar todos os tipos de transplantes de órgãos, além de ser referência em procedimentos de alta complexidade e ser certificada como hospital de ensino, atuando como hospital-escola da Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, desde 1961. Com quase 1,1 mil leitos (60% SUS e 40% particulares e convênios), a Santa Casa e os 7 mil colaboradores que a compõem atendem, em média, 700 mil pessoas por ano, de todo o Brasil.

