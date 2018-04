Santa Casa de Porto Alegre divulga esclarecimento de áudio sobre epidemia de gripe erroneamente vinculado à instituição

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre informa que o áudio e notícias sobre epidemia de gripe que têm circulado nas redes sociais e aplicativos de conversa, não diz respeito à instituição gaúcha. O hospital em questão é do interior de São Paulo e não possui qualquer vínculo com a Santa Casa de Porto Alegre.

Abaixo, a notícia referente ao assunto:

Presidente da Santa Casa de Sorocaba alerta sobre o perigo de epidemias de gripe neste ano

Fonte: http://soumaisdedeus.com.br/presidente-da-santa-casa-de-sorocaba-alerta-sobre-o-perigo-de-epidemias-de-gripe-neste-ano/

Em um áudio enviado via WhatsApp neste final de semana, o Pe. Flavio Miguel Junior, presidente da Irmandade da Santa Casa de Sorocaba, afirma ter mandado o e-mail ao secretário de saúde, prefeito e vereadores com o objetivo de promover ações preventiva de saúde para a cidade. No entanto, o alerta não serve somente para Sorocaba, mas sim para toda a região metropolitana de Sorocaba e demais municípios brasileiros.

Abaixo, um trecho do áudio enviado pelo padre:

“Nesse outono e inverno, nós vamos ter uma epidemia de gripe, eu tenho um amigo que é infectologista na UNICAMP, ele me garantiu que a gripe vai ser muito forte. O H3N2 uma nova mutação do vírus que já começou a circular no inverno do ano passado ele fez um estrago nos últimos meses nos Estados Unidos e na Europa. Ele e um vírus muito forte e já chegou aqui no Brasil, onde as 2 primeiras mortes foram em Taubaté….”

Esse alerta dado pelo padre católico visa acelerar as ações preventivas da população contra as epidemias de gripes que passaram a ser comum nos últimos anos e que tantas mortes causaram em diversos pontos do mundo. Segundo Pe Flavio, umas das coisas que o aflige é que a Santa Casa de Sorocaba não dispõe de leitos suficientes para o caso de uma epidemia. Assim ao questionar as lideranças Sorocabanas e também a sociedade, ele está chamando todos a buscarem soluções em favor da sociedade. Ainda, segundo o áudio, o mesmo padre tem usado da sua paroquia para alertar os fiéis da importância de ações preventivas contra a gripe. Vale lembrar que o padre, tem se empenhado para colocar a Santa Casa de Sorocaba em perfeito funcionamento, há pouco tempo ele esteve em Brasília, quando foi recebido pelo presidente Michel Temer em busca, quando na ocasião recebeu uma verba para o hospital.

