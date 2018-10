Santa Casa inaugura novas instalações do Hospital São José

A unidade hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre especializada em neurologia e neurocirurgia inaugura, hoje (29/10), as novas instalações de sua Unidade de Terapia Intensiva, Bloco Cirúrgico e andar de internação. Com as obras, haverá uma ampliação de 50% da área física do bloco cirúrgico, possibilitando o aumento de 20% da capacidade cirúrgica e a redução na espera para estes procedimentos. A UTI também foi qualificada e ampliada com a obra – contando com estrutura de leitos em ambientes exclusivos, individuais para cada paciente – assim como haverá também um novo andar de unidade de internação.

A estrutura estará à disposição de todas as pessoas, atendendo a pacientes particulares, convênios e do SUS, a partir de novembro deste ano. “A atualização estrutural e tecnológica do Hospital São José irá proporcionar mais segurança assistencial aos nossos pacientes, com um ambiente ainda mais adequado e acolhedor”, afirma Nelson Pires Ferreira, diretor médico do Hospital São José.

O total investido nas reformas ampliações, modernizações e tecnologias somam o montante de R$ 8 milhões, dos quais as Voluntárias pela Vida se comprometeram e viabilizaram mais de R$ 5 milhões. A diferença foi aportada pela Santa Casa em decorrência das ampliações e agregações tecnológicas efetivadas no curso da execução do projeto. “Este empreendimento traz consigo ampliação da capacidade assistencial, qualificação e modernização estrutural em todos os ambientes que possibilitam mais segurança e condições técnicas para realização da assistência, notadamente de procedimentos de alta complexidade neurocirúrgica. A integração do bloco cirúrgico, UTI e diagnóstico por imagem, faz muita diferença no cuidado ao paciente”, informa Julio Matos, diretor geral da Santa Casa.

Determinantes para esta e outras reformas realizadas na Santa Casa é o grupo Voluntárias pela Vida, mulheres empreendedoras, sensíveis e com visão social aguçada. Os recursos para as obras do Hospital São José foram obtidos por meio de dois eventos realizados pelas integrantes do grupo. Ações como essa já foram realizadas pelas Voluntárias pela Vida anteriormente, como, por exemplo, em 2016, quando as voluntárias se mobilizaram com a finalidade de construir uma nova UTI pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio.

