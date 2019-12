Acontece Santa Casa inaugura novo Centro Obstétrico no Pavilhão Daltro Filho

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2019

Antonio Celso Ayub, médico e chefe do Serviço de Obstetrícia da instituição, abriu a solenidade Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Santa Casa inaugurou na manhã desta quinta-feira (26) as instalações do novo Centro Obstétrico, no Pavilhão Daltro Filho do Hospital Santa Clara, que passa a operar a partir do próximo dia 31. Antonio Celso Ayub, médico e chefe do Serviço de Obstetrícia da instituição, abriu a solenidade, lembrando os passos da maternidade, inaugurada em 1940, por iniciativa do então mantenedor Mário Totta, que também propiciou à Santa Casa a adquisição do primeiro ultrassonógrafo de Porto Alegre. “A ultrassonografia começou no Rio Grande do Sul nesta maternidade. Pessoas de todo o Estado vinham até aqui para fazer exames”, reiterou Ayub, citando nomes e feitos de profissionais que contribuíram para alavancar e incrementar cientificamente a maternidade desde sua fundação. “Estamos extremamente felizes”.

O diretor médico do Hospital Santa Clara, Roberto Coral, da mesma forma, lembrou os primeiros passos desta caminhada, ao mencionar que a decisão de criar uma maternidade se deu em 1925 pelo provedor, na época, Aurélio de Lima Py. Em seguida foi construído o Pavilhão Daltro Filho, em 1936, abrigando a nova área. Segundo ele, a Santa Casa vem mantendo estratégias que passam pelos pilares do crescimento, inovação, sustentabilidade e modernização, presentes em toda a sua trajetória e traduzidos na própria estrutura do novo Centro Obstétrico. “Todo este projeto vem ao encontro do que nós pensamos”.

Na continuidade, o provedor Alfredo Guilherme Englert também tomou a palavra, dizendo que “falar no passado é pensar no futuro. Hoje, é um dia de festa para nós que ainda não terminamos esta jornada. Vamos continuar trabalhando”.

O Centro conta com leitos, salas de pré-parto e salas cirúrgicas. Uma delas, única no Rio Grande do Sul, traduzindo mais uma vez o pioneirismo da Santa Casa. Totalmente equipado e com tecnologia de ponta, o espaço é destinada a cirurgias fetais, que ocorrem antes do nascimento. O médico cardiologista Marcelo Brandão aponta que a cirurgia fetal “aumenta as chances do bebê sobreviver”. Entre as doenças mais comuns estão as cardíacas, respiratórias, neurológicas, hernia diafragmática, transfusão feto fetal, entre outras. Já com alguns equipamentos, a sala para cirurgias fetais deverá receber novo lote, no momento em processo de compra.

O Centro Obstétrico representa um investimento na ordem de 17 milhões de reais, oriundos de recursos de emenda da bancada gaúcha, além de doações da comunidade empresarial. Entre abril e maio do próximo ano, a Santa Casa também estará inaugurando o Centro de Diagnóstico Fetal, que ficará integrado ao Hospital Santo Antônio. Uma área Neonatal também abrirá suas portas no mesmo período, no Hospital Santa Clara. Hoje a instituição contabiliza 300 nascimentos/mês, além de outros pequenos procedimentos.

No encerramento da solenidade, o padre Claudio Dame fez uma oração e abençoou o espaço e os visitantes, que percorreram as instalações após o corte simbólico da fita inaugural pelos organizadores. (Por Clarice Ledur)

