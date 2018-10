Santa Casa promove programação especial de Finados no Cemitério da instituição

Programação de Finados do Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre/02 de novembro

10h Missa Campal celebrada pelo Arcebispo de Porto Alegre Dom Jaime Spengler

Entrada gratuita

Local: Estacionamento do Cemitério (Av. Prof. Oscar Pereira, 423 – Azenha)

16h às 19h Caminhada Cultural nos Cemitérios da Santa Casa e São José

O evento percorrerá por exemplares funerários (túmulos, mausoléus e alegorias) alusivos a representações políticas, sociais, econômicas e culturais do Estado

Ingressos: R$5 (valor revertido para locação de transporte, visando a inclusão sociocultural de crianças e adolescentes da rede pública de ensino básico.

Saída: Estacionamento do Cemitério (Av.Prof. Oscar Pereira, 423 – Azenha)

Cemitério da Santa Casa

Localizado em área privilegiada, nos altos da Azenha, o Cemitério da Santa Casa abriga pessoas simples e figuras proeminentes da cidade e do Rio Grande do Sul, como Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Plácido de Castro, Conde de Porto Alegre, Teixeirinha, Iberê Camargo, dentro outros. Consagrados artistas do Brasil e estrangeiros assinam obras de arte funerária presentes na necrópole, destacando-se Alfred Adloff, André Arjonas, Antônio Caringi, Décio Villares e Rodolfo Pinto e Couto. Considerado um “museu a céu aberto”, o conjunto dos monumentos de arte cemiterial da Santa Casa é patrimônio da cidade, não só por sua beleza e sentido artístico, mas também por expressarem as transformações culturais promovidas ao longo do tempo. Percorrer suas ruas e alamedas é um convite ao reconhecimento desse patrimônio da sociedade local, herdado de geração a geração.

