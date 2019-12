Acontece Santa Casa realiza envio de pele para tratamento de queimados

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação Santa Casa

O Banco de Pele da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, dirigido pelo cirurgião plástico Eduardo Chem, bateu recorde no envio de pele para o tratamento de queimados em 2019.

Foram 43 pacientes de diversos estados brasileiros beneficiados com os tecidos captados pelos profissionais do serviço, que realizaram, ainda, 46 captações no ano. Ontem, na antevéspera do Natal, a equipe enviou tecido para Salvador, Brasília e também para outro hospital da capital gaúcha. Desde 2005, o Banco de Pele da Santa Casa é um dos principais fornecedores do material destinado para o tratamento de grandes queimados no país.

