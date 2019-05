Santa Casa realiza primeira cirurgia de reabilitação intestinal em adultos no RS

A equipe do Centro de Reabilitação Intestinal da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realizou a primeira cirurgia de reabilitação intestinal em adultos no Rio Grande do Sul. A paciente que inaugurou o procedimento foi a estudante de direito Priscila de Abreu, de 26 anos. Plenamente recuperada, ela já teve alta.

De maneira geral, as pessoas que precisam de reabilitação intestinal sofreram a perda de grande parte do intestino e, portanto, perderam também a capacidade de se alimentar adequadamente, tendo muitas vezes a necessidade de usar bolsas de colostomia. Em Priscila, a causa da perda da função intestinal foi uma isquemia mesentérica, uma obstrução de uma artéria que acarreta a necrose de parte do intestino.

“De uma hora para outra, sem sintoma anterior algum, tive uma dor abdominal aguda, com diversas complicações que acarretaram sério risco de vida. Desde então, foram quase 11 meses de tratamentos, 5 cirurgias e finalmente agora volto para casa pra começar vida nova”, explica a paciente.

A cirurgia inédita no estado envolve a retirada das bolsas de colostomia e a realização de um alongamento da extensão do intestino, permitindo uma melhor qualidade de vida e o retorno da alimentação normal. “O grande diferencial” , explica o Coordenador da Residência Médica em Cirurgia da Santa Casa, Antônio Carlos Winston, “é que os pacientes que são portadores de falência intestinal (síndrome do intestino curto) necessitam de um tipo de alimentação especial, feita pela veia. Com este procedimento, existe a possibilidade de não haver mais essa necessidade, além de um ganho significativo na qualidade de vida, permitindo que retornem para casa em segurança”.

