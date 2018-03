Santa Casa recebe homenagem da UFCSPA

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre recebeu, na tarde desta quinta-feira (22/03), homenagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFSCPA). Ao completar 10 anos como universidade, a UFCSPA referenciou a instituição de saúde que a acompanha desde a época de seu nascimento como Faculdade Católica de Medicina, agradecendo, também, pelos serviços prestados na área da saúde para a população.

O Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert, recebeu a placa em distinção à Santa Casa das mãos da vice-reitora da UFCSPA, Jenifer Saffi. Em seu pronunciamento, o Provedor agradeceu a universidade pelo fundamental trabalho em conjunto desenvolvido em prol do ensino de qualidade, desde os primórdios da fundação da Faculdade, informando, ainda que 90% das chefias médicas da Santa Casa são professores da universidade. “A relação da Santa Casa com a UFCSPA é mais que uma parceria, elas atuam em unidade de propósito de ensino”, afirmou.

A relação umbilical entre as duas instituições traduz-se em ações como a inauguração do Centro de Simulação Realística Clínica e Cirúrgica, em 2016, e a atuação em conjunto no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, desde o início de 2017. Também no ano passado, a Santa Casa passou a incluir a participação da Reitora Lúcia Campos Pellanda e sua vice, Jenifer Saffi, nas reuniões de sua Mesa Administrativa. “Reafirmamos, na comemoração dos 10 anos de Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o propósito de estarmos sempre juntos com a universidade”, finalizou Englert.

