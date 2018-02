Santander Cultural abre inscrições para a Oficina de Choro 2018

A partir desta sexta-feira (2) abertas as inscrições para a tradicional Oficina de Choro Santander Cultural, que completa 14 anos de atividade no calendário cultural da cidade. A iniciativa, que já formou dezenas de músicos profissionais e incentiva a formação de público para os gêneros de música brasileira, traz uma novidade este ano: aulas para crianças e adultos iniciantes em música, com ênfase na linguagem do Choro.

O programa oferece aulas de violão, canto, pandeiro, sopros, bandolim, cavaquinho, composição e harmonia, além de encontros para formação de novos grupos e ensaio do Bandão da Oficina. Com coordenação de Mathias Pinto, o projeto ocorre as quartas-feiras e aos sábados, sem exigência de pré-requisitos, e as inscrições podem ser feitas no site www.oficinadechoro.com.br.

Vale destacar que a turma de professores que compõe o núcleo da oficina participaram do III Festival Internacional de Choro em NY/EUA e no Festival Internacional SESC de Música em Pelotas para dividir a experiência do ensino de música popular e realizar concertos.

Deixe seu comentário: