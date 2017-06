Santander Cultural está com inscrições abertas para Oficina de Choro

O ano começou marcado por positivas mudanças na unidade de cultura do Santander em Porto Alegre. A Oficina de Choro, que deu um salto de qualidade em todo seu programa, está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2017.

Coordenada pelo músico Mathias Pinto, iniciativa reúne na equipe os professores Elias Barboza, Samuca do Acordeon, Guilherme Sanches, Lucian Krolow e Alexandre Susin. Trata-se de uma das mais longevas iniciativas na área de educação musical no País – 14 anos de atividades ininterruptas – com o objetivo de proporcionar educação musical por meio da linguagem choro.

Para incentivar a postura criativa e a formação de multiplicadores desse estilo genuinamente brasileiro, aulas práticas específicas são ministradas: sopros, violão, cordas solo, pandeiro e percussão e cordas base estão no programa, que traz turmas de canto popular, teoria musical e formação de novos grupos.

Gratuito

Os encontros são totalmente gratuitos, quartas-feiras e sábados, para alunos de todas as idades e níveis. Avalia-se o desempenho no instrumento escolhido mas, principalmente, o grau de musicalidade e interesse do aluno.

Aos sábados, a partir das 15h, a Oficina está aberta ao publico em geral para apreciação musical, num espaço que os alunos se apresentam no formato de Regionais e Bandão. Vale destacar que neste primeiro semestre já passaram mais de 500 pessoas pela Oficina.

Serviço:

Oficina de Choro Santander Cultural

Aberto ao público e gratuito

Quartas das 10h as 16h

Sábados das 14h as 17h

Apreciação musical todos os sábados, das 15h as 17h

Site: www.oficinadechoro.com.br

E-mail: oficinadechorosantander@gmail.com

Contato: (51) 995620271

Santander Cultural: rua Sete de Setembro, 1028 (Centro Histórico- Porto Alegre)

