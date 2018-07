Santander pede saída de Bolsas

O grupo espanhol Banco Santander anunciou nesta quarta-feira que solicitará a exclusão voluntária das ações da entidade nos mercados de Argentina, Brasil, no Euronext de Lisboa e na Bolsa Italiana. Além disso, solicitou a exclusão das ações do Santander cotadas sob o símbolo SAN no Índice de Preços e Cotações da Bolsa Mexicana de Valores, e sua imediata incorporação à própria BMV.

