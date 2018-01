Santo Hábito renova mix e apresenta nova embalagem. A marca exclusiva da Farmácias Associadas é voltada ao segmento de suplementos alimentares e vitamínicos

A Santo Hábito, marca exclusiva da Farmácias Associadas voltada ao segmento de suplementos alimentares e vitamínicos, acaba de renovar o seu mix com o lançamento de nove produtos. Agora com um total de 14 itens, a marca também apresenta nova embalagem, com desenho de rótulo, frasco e tampa na cor laranja.

Entre os lançamentos da marca está o suplemento de Colágeno + Vit C Verisol, cuja tecnologia alemã traz peptídeos bioativos de colágeno especialmente desenvolvidos para a manutenção da beleza da pele. Outras novidades são os compostos Mulher e Junior, que possuem fórmulas com combinações de vitaminas e minerais criadas exclusivamente para mulheres e crianças na faixa de quatro a dez anos de idade, respectivamente. Também está à disposição dos consumidores o Santo Hábito Óleo de Cártamo e Carnitina, cujas substâncias auxiliam no desempenho de atividades físicas e na redução das reservas lipídicas do corpo.

O mix da Santo Hábito é formado ainda pelos novos produtos: Santo Hábito Picolinato de Cromo + Vitamina E, Santo Hábito Óleo de Prímula, Santo Hábito Vitamina do Complexo B, Santo Hábito Selenius, Santo Hábito Fibra Alimentar, e também pelos itens Santo Hábito Óleo de Cártamo, Santo Hábito Ômega 3, Santo Hábito Betacaroteno, Santo Hábito Óleo de Linhaça e Santo Hábito de A a Z, que já faziam parte da marca.

As novidades já podem ser encontradas nos pontos de venda da Farmácias Associadas, localizados em 272 municípios gaúchos.

