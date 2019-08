Santo Mimo abre nova unidade de sua casa de brunch

A Santo Mimo Casa de Brunch abre sua segunda unidade em Porto Alegre, na sexta-feira (16), localizada no Boulevard Laçador. A Casa está aberta atualmente apenas na Avenida Independência, onde funciona há um ano, oferecendo um cardápio diverso para o brunch. A nova unidade contará com novidades especiais, mas mantendo a proposta caseira e acolhedora do ambiente. Com cardápio assinado pelo Chef Patrick Vargas, como na matriz, as comidas servidas no novo local são dispostas em uma grande mesa, onde os visitantes podem se servir a vontade.

Assim como na unidade da Independência, a casa servirá pratos à la carte, além do brunch. Como novidade, a Santo Mimo Casa de Brunch Boulevard Laçador oferecerá a seus clientes a oportunidade de levar um pedacinho do brunch para casa. Uma linha exclusiva de produtos está sendo preparada, com uma seleção dos favoritos da mesa em porções prontas para levar, como brownies, geleias, chutney e outras surpresas. Também fazem parte do cardápio edições especiais de chá da tarde, sempre às quartas-feiras, e opções de jantar a dois, além de cestas para piquenique no local. A casa oferece uma variedade de produtos próprios, como pães de fermentação natural, snacks, pastas, sanduíches, saladas e quiches frescas. Na parte dos doces, bolos, geleias, frutas, cucas e tortas completam o cardápio, sempre com variedade e rotatividade de sabores respeitando a sazonalidade e produção local de ingredientes e insumos.

SERVIÇO

O quê? Santo Mimo Casa de Brunch – Boulevard Laçador

Onde? Av. dos Estados, 111

Horário de funcionamento: Segunda-feira das 11h às 17h; de terça a sexta das 11h às 22h; sábado e domingo das 10h às 22h

Formas de pagamento: Cartões de débito e crédito (Visa e Mastercard), e dinheiro

Contato: (51) 98910-3272

