O Santos deixou de pagar R$ 12,9 milhões em impostos no segundo semestre de 2017, calote que, acrescido de R$ 1,6 milhão em juros e correções, gerou dívida de R$ 14,5 milhões. Os números constam no parecer do Conselho Fiscal, cujo relatório, entregue ao Conselho Deliberativo, recomenda a reprovação das contas do ex-presidente Modesto Roma Júnior referentes a 2017.

