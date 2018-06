Campeonato Brasileiro: Santos 1 x 2 Inter (segundo tempo em andamento)

O Inter enfrenta neste momento o Santos, no estádio da Vila Belmiro, pela décima-primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, iniciada às 19h, está na etapa complementar, e vai sendo vencida pelo Colorado por 2 a 1.

Leandro Damião abriu o placar para o Saci aos 33 minutos do primeiro tempo, de pênalti (estufando as redes adversárias pela centésima vez com a camisa do clube). Aos seis minutos do segundo tempo, Gabigol igualou para os donos da casa, também de pênalti. Mas aos oito minutos, o zagueiro colorado Victor Cuesta marcou de cabeça, após cobrança de falta.

