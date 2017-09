SÃ£o conhecidas as vencedoras do PrÃªmio Elas do AgroRS

Ano após ano as mulheres vêm ganhando destaque na área rural, e por isso, a Federasul, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação e do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) criou o Prêmio Elas do AgroRS. A cerimônia para a entrega das distinções ocorreu na tarde desta sexta-feira (01/09) no auditório da imprensa da Expointer.

A presidente da Federasul, Simone Leite é a primeira mulher na presidência da entidade após 90 anos de sua criação e acredita que as mulheres podem ser o que quiserem. “Nos aliamos a todas que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, afirma.

Acompanharam a cerimônia o secretario da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, o presidente do BRDE, Odacir Klein e a a empresária rural, Beth Cirne Lima. Após o discurso das autoridades, as vencedoras puderam apresentar suas histórias.

Confira os cases:

Categoria Liderança Nacional: Teresa Vendramini

Primeira mulher a assumir, em 2016, a Direção da Sociedade Rural Brasileira. Também já foi presidente do Núcleo Feminino do Agrongócio.

Liderança Regional: Maria Iraclézia de Araújo

É presidente da Sociedade Rural de Maringá pela 4ª vez.

Empresária: Norma Rampelotto Gatto

Está à frente do grupo Gatto – produção de grãos e carne bovina.

Associativismo: Edy Tarrafel

Administradora da Fazenda Nara, Edy é presidente do Sindicato Rural de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul e diretora regional da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (2015-2018).