São Francisco de Paula sedia Beatle Weekend, evento em homenagem aos Beatles

São Francisco de Paula sedia nos dias 17, 18 e 19 de novembro o evento o Beatle Weekend. Depois da turnê de Paul McCartney pelo país em outubro, artistas de Liverpool, Argentina, Rio de Janeiro, Florianópolis e de diferentes cidades do Rio Grande do Sul subirão ao palco do Beatle Weekend, que será realizado às margens do Lago São Bernardo, na charmosa São Chico, na Serra gaúcha.

A Qualité Turismo – incentivadora e divulgadora da cultura brasileira – é uma das patrocinadoras do vento. Comemorando a parceria, Fabiana Carvalho, diretora da Qualité, conta sobre a importância de valorizar a cultura e movimentar São Chico. “A Qualité tem como um de seus pilares valorizar a cultura. Por isso somos responsáveis por levar tantos talentos do Brasil para se apresentar na Disney. Neste evento dos Beatles fizemos questão de também estar inseridos para movimentar a cena cultural do Rio Grande do Sul”, diz.

A Qualité Turismo indicou a escola de dança que se apresentará na abertura da programação de domingo do Beatle Weekend. A coreografia, em parceria de Jean Guerra e Vitória Candemil, vai agitar os beatlemaníacos. “Vamos fazer coreografias só com músicas dos Beatles. A coreografia foi feita por mim e pela Vitória Candemil, da Andanças de Rita Candemil, de Taquara. Estamos bem felizes, tudo envolvendo a cultura beatlemaníaca. É uma grande satisfação mostrar nossa arte e nossa dança neste festival. Os dançarinos estão empolgados”, destacou Jean Guerra, um dos coreógrafos.

Julia Baird e Bill Heckle

A escritora e irmã de John Lennon, Julia Baird, e Bill Heckle, um dos donos do The Cavern Club, prometem contar bastidores, autografar livros e CDs e conversar com o público.

A programação destaca bandas brasileiras e uma argentina, que já estiveram na tradicional Beatle Week de Liverpool, e apresenta novos grupos do Rio Grande do Sul. A valorização dos talentos locais inclui Banda Orbital, Sogro Inglês. Renan & Os Caras, Na Capa da Gaita Blues Band e Barba & Blues, entre outros.

Além de atrações da Inglaterra, a programação oferecerá também cinco bandas que já tocaram em Liverpool: a argentina Nube9, a Sonido Club, de Santa Catarina, Nelson & Os Besouros, de Porto Alegre, e Blue Beetles e Gui Lopes e banda, do Rio de Janeiro.

Cidades irmãs

São Francisco de Paula, “São Chico”, foi escolhida para se transformar em cidade irmã de Liverpool. O idealizador do projeto, e do evento, é o médico Carlos Chaves, que há 20 anos representa o Cavern Club no Brasil. O trabalho filantrópico de divulgação da arte musical brasileira na Inglaterra transformou em 2004 o Rio de Janeiro em cidade irmã de Liverpool, criando o conceito de “Twin Cities” (cidades irmãs), com o qual é possível instituir intercâmbio sócio-cultural, visando a realização do Festival de Música Beatle Weekend.

“A motivação por trás do Beatle Weekend é o desenvolvimento do turismo e da cultura como meio de fomento socioeconômico do município e como polo de negócios para a região”, diz Chaves.

Nesta primeira edição do evento em São Chico, a organização receberá estandes de cidades vizinhas para a divulgação de atrações turísticas e culturais da Serra gaúcha.

PROGRAMAÇÃO DO BEATLE WEEKEND:

Sexta (17/11)

16h30: Abertura – Diego Dias toca Hino RS na gaita

16h45: Coral de São Francisco de Paula

17h: The Beatles ao Acordeon – Diego Dias (Porto Alegre)

18h – Capitão Groove (Gramado)

19h: Lareirau Canta Beatles (São Chico/RS)

20h: Tchê Beatles (Porto Alegre/RS)

21h: Nelson & Os Besouros(Porto Alegre/RS)

Sábado (18/11)

13h: Papo com Júlia Baird e Bill Heckle

14h: Vagabeatles (Canela)

15h: Barca Orbital (São Chico/RS)

16h: Renan & Os Caras (São Chico/RS)

17h: Barba & Blues (São Chico-RS)

18h: Na Capa da Gaita Blues Band (São Chico/RS)

19h: Gui Lopes & Banda (RJ)

20h: BlueBeetles (Rio de Janeiro/RJ)

21h: John Keats (Liverpool/RU) e Gui Lopes & Banda (Rio de Janeiro/RJ)

Domingo (19/11)

12h: Espetáculo “Memórias Beatles, Grupo de Dança; “ANDANÇAS” (Taquara/RS)

13h: Gelson Oliveira (Porto Alegre/RS)

14h: Sogro Inglês (São Chico/RS)

15h: Sonido Club (Florianópolis/SC)

16h30: Coburn Brothers (Liverpool/UK) e BlueBeetles/RJ (banda de apoio)

18h: Nube9 (Buenos Aires/ARG)

