São Gabriel decreta situação de emergência após inundação em razão das chuvas

O prefeito de São Gabriel, Rossano Dotto Gonçalves, assinou decreto de situação de emergência. Devido a cheia do rio Vacacaí, a cidade sofreu inundação afetando mais de 4 mil pessoas. Pelo menos 300 pessoas estão desabrigadas e 75 residências ficaram completamente alagadas. O documento assinado no final da tarde desta sexta-feira destaca que o objetivo é facilitar a alocação de recursos humanos e materiais para amenizar os prejuízos. Os bairros Bom Fim, Mato Grosso, Passo da Lagoa, Rio e Vila Maria foram os mais afetados, segundo a Defesa Civil.

A expectativa é de que a partir da tarde deste sábado, o nível do rio continue baixando. Na zona rural do município, cerca de 4 mil moradores da localidade do Passo do Pedroso estão praticamente ilhados por conta da chuva. A ponte que dá acesso à localidade, foi obstruída pela água. Com isso, para ir até o centro da cidade os moradores devem seguir pela estrada da Reúna, o que aumenta o trajeto em cerca de 20 quilômetros.

