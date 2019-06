O Rio Grande do Sul registrou nesta madrugada a menor temperatura do ano até o momento. A MetSul Meteorologia divulgou que os termômetros marcaram a menor temperatura em São José dos Ausentes com 0,5ºC, ontem a cidade também amanheceu com temperatura negativas 0,7ºC . No Centro e Leste gaúcho, em função do frio e da umidade, formou-se nevoeiro.

Já na Região Metropolitana e na Capital o dia amanheceu com bastante neblina. Em Porto Alegre, a mínima chegou aos 9ºC, e a máxima pode chegar aos 20ºC.

