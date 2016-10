São Judas comemora 70 anos com lançamento de livro

A Instituição Educacional São Judas Tadeu – Colégio e Faculdades – realiza, no dia 27 de outubro, evento alusivo aos seus 70 anos de fundação. A atividade, que tem entrada gratuita, acontecerá no Átrio do Shopping Bourbon Country (R. Túlio De Rose, 80), a partir das 19h. Para contar as sete décadas de história, a Instituição fará o lançamento do livro “Instituição Educacional São Judas Tadeu: uma história de fé, ciência e educação”, de autoria das professoras Ana Paula Soares e Marcia Cristina Roque.

Integra a programação, a realização do sarau especial aos 70 anos. Nele, alunos e professores são os protagonistas e relatam parte das sete décadas, desde a pequena casa localizada no Paço da Mangueira onde alfabetizavam crianças durante o dia e à noite ensinavam imigrantes. A ação solidária facilitava a inserção de pessoas vindas de outros países no mercado de trabalho.

A parte musical do sarau chama a atenção por apresentar clássicos que vão desde Ataulfo Alves e Mário Lago, Elvis Presley, Cely Campelo, Titãs, Legião Urbana, Tom Jobim, Los Hermanos a The Black Eyed Peas. Na poesia, os espectadores terão a oportunidade de conferir trechos de textos de autores como Carlos Drummond de Andrade, Manoel de Barros, Cecília Meireles, Adélia Prado e Carlos Nejar. O elenco do sarau é composto pelos alunos Ágatha Gomes, Arthur Miller, André Ourique, Jefferson Enderle, Talita Vasconcelos e Yasmim Borges, além dos professores David Freitas e Marcia Cristina Roque.

