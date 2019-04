São Leopoldo descarta surto de meningite e anuncia medidas

*Por Bárbara Assmann

A prefeitura de São Leopoldo foi questionada por haver um surto de meningite na cidade, mas desmentiu a informação. Dois casos iniciaram as suspeitas: o de uma menina de 13 anos, hospitalizada no último sábado (30) com meningite tipo C, e outro do tipo B. Em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (1º), o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, anunciou medidas emergenciais de prevenção à doença na cidade. As ações também envolvem o reforço ao calendário obrigatório de vacinação, que compreende a dose de vacina para o tipo C.

Esta variação da meningite é uma infecção provocada pela bactéria Neisseria meningitidis que tem vacinação disponível pela rede SUS, de acordo com Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde. O prefeito anunciou a compra de vacinas para o tipo B e de remédios antibióticos como forma de prevenção. A iniciativa é totalmente técnica e visa acalmar a população. Ambos só serão utilizados se necessário.

Além disso, foram negados os boatos de que as aulas seriam canceladas na escola da menina que teve a doença. A Secretaria Municipal de Saúde, a direção da escola e a Coordenadoria Regional de Educação, reuniram-se e definiram que não há motivos para suspensão total das aulas.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

