São Leopoldo vai receber a Caravana Qvida no dia 14 de junho

Para mostrar aos leopoldenses os múltiplos benefícios do Plano de Saúde Qvida, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) São Leopoldo e a LifeDay Saúde promovem na quinta-feira (14/06) uma ação no Centro do município.

A equipe do Qvida, que estará instalada na Avenida Independência esquina com a Rua Presidente Roosevelt, das 10h às 17h, vai agitar São Leopoldo, oportunizando que a população conheça um pouco mais sobre o plano. Além disso, promotores da FCDL-RS, CDL SL e LifeDay Saúde estarão visitando os lojistas locais para apresentar as vantagens de adquirir e de comercializar o produto.

No espaço do Qvida na principal avenida de São Leopoldo a população poderá verificar a pressão arterial, medir o nível de glicose no sangue e participar do sorteio de um kit de produtos do plano.

– O Qvida é uma iniciativa da FCDL-RS em parceria coma LifeDay Saúde que propicia aos gaúchos o cuidado com a sua saúde de maneira econômica e qualificada. Possui planos a partir de R$ 2,50 por dia, menos que o valor de um cafezinho e disponibiliza diversos benefícios como atendimento hospitalar, médico e odontológico. Além disso, oferece o exclusivo acesso aos medicamentos de forma gratuito, seguro prestamista que garante a manutenção e acesso ao plano por 90 dias, em caso de perda de emprego e o serviço de orientação e informações em saúde 24 horas por dia. São diferenciais expressivos que a população de São Leopoldo já está tendo a oportunidade de usufruir – ressalta o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Para atender a demanda dos usuários do Qvida em São Leopoldo foi organizada ampla rede credenciada, integrada pelas clínicas CIME, Clínica Saúde Integrada, Clínica Neurológica do Vale, Clínica Rio Branco, Clínica Elen, Clínica Multisaúde, Sidi Medicina por Imagem, Sinosclin, Psicoclin, além dos laboratórios Weinmann, Bioanálises, Endocrimeta e Marques D’Almeida. Outra grande opção de atendimento é o Hospital Regina, em Novo Hamburgo. Além disso, os usuários do Qvida contam com rede credenciada em todo o Rio Grande do Sul, que pode ser acessada por meio do site www.qvida.med.br

