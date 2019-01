O Inter venceu o São Luiz por 1 a 0 na sua estreia no Gauchão

Jogando fora de casa neste domingo (20), o Inter deu um presente aos torcedores que estiverem no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, para acompanhar a estreia do time pelo Campeonato Gaúcho. Com um golaço de Emerson Santos, o colorado venceu o São Luiz, pelo placar de 1 a 0, mesmo com um jogador a menos em campo.

Primeiro tempo

Com caras novas na equipe, o time de Odair Hellmann começou a partida com: Daniel, Bruno José, Emerson Santos, Roberto e Uendel; Rodrigo Lindoso, Rithely, Juan Alano, Sarrafiore, Guilherme Parede; Pedro Lucas.

Com bola rolando, o time da casa começou tomando as iniciativas da partida. Tauã recebeu nas costas de Bruno José e fez o cruzamento por baixo. A bola desviou em Rithely, mas o goleiro Daniel apareceu para segurar a bola, sem dificuldades.

A primeira chegada do Inter ocorreu aos 3’. Em jogada de Pedro Lucas, o estreante Guilherme Parede recebeu, fez o giro e arriscou o chute, mas a bola saiu em linha de fundo.

Aos 11’, o colorado criou boa chance em jogada de bola área. Após cobrança de falta de Sarrafiore, Uendel ficou com o rebote e fez o cruzamento para o Pedro Lucas, mas o centroavante está impedido no lance.

Aos 15’, Regis levou perigo contra a meta colorada. Após cruzamento da direita, o volante do São Luiz subiu mais que a zaga e conseguiu o cabeceio, mas a bola por cima do gol.

Aos 19’, o colorado chegou ao ataque em lindo lance individual de Sarrafiore. O jogador precisou ser contido com falta. Na cobrança, ele mesmo, Sarrafiore cobrou, mas a bola saiu por cima do gol de Carlão.

Aos 24’, Guilherme Parede tentou o passe para Pedro Lucas, mas o chute foi forte e saiu por cima da meta do goleiro Carlão.

Aos 26’, o São Luiz promoveu a melhor conclusão da primeira etapa. Após vacilo de Uendel, o São Luiz saiu no contra-ataque rápido. Mikael fez o cruzamento rasteiro para Marcão que, dentro da pequena área, perdeu a chance, mandando a bola para fora.

Chegando a metade do primeiro tempo, os mandantes tentavam imprimir pressão na área dos colorados. O time de Odair aproveitava as oportunidades para sair no contra-ataque.

Aos 34’, o São Luiz teve chance na bola parada. Em cobrança de falta, Thiago Alagoano colocou a bola na cabeça de Régis, mas a conclusão saiu para fora.

Já aos 42’, o São Luiz teve mais uma chegada no ataque. Em jogada pelo lado esquerdo, Thiago Alagoano recebeu e bateu chute forte e cruzado. A bola saiu tirando tinta da trave do gol colorado.

No lance seguinte, o Inter teve a chance na bola parada pelo lado esquerdo. Na cobrança de falta, Juan colocou na cabeça de Rithely. O jogador conseguiu dar de casquinha, mas a bola saiu em linha de fundo.

Antes do fim do primeiro tempo, o time da casa ainda teve a oportunidade com Mikael, mas a bola passou ao lado trave de Daniel. Aos 47’, a primeira etapa foi encerrada no Estádio 19 de Outubro com 0 a 0 no marcador.

Segundo tempo

Na volta dos times, o colorado voltou com alteração. Uendel sentiu um problema muscular e precisou ser substituído por Iago.

O início da segunda etapa foi de pouca produtividade. Os times tentavam a criação de jogadas, mas erravam muitos passes.

Aos 15’, o Inter teve boa chegada em velocidade. Em jogada pela ponta direita, Marcão recebeu dentro da área, o atacante tentou se atirar para alcançar a bola, mas a zaga da casa cortou.

Buscando uma melhor produção ofensiva, o técnico Odair Hellmann promoveu a estreia de Neilton, a pedidos da torcida, aos 15’. Sarrafiore deixou o campo para a entrada do camisa 17.

Aos 20’, Juan Alano avançou com a bola, mas o chute da entrada da grande área, saiu longe da meta do arqueiro do São Luiz.

A tentativa do time da casa veio no lance seguinte. Tauã recebeu de Marcão e soltou a bomba, mas Emerson Santos bloqueou o chute.

Aos 21’, Odair precisou novamente fazer mudanças na equipe por conta de problema muscular. Bruno José sentiu, e Klaus precisou ser improvisado na lateral direita.

Com o ingresso de Neilton, o colorado conseguir aumentar a produção de jogadas, principalmente pelo lado esquerdo com o apoio de Iago.

Aos 28’, o estreante Neilton teve oportunidade em cobrança de falta. O chute direto vindo do lado esquerdo, no entanto, saiu por cima da meta do goleiro Carlão.

Aos 30’, o técnico Paulo Henrique Marques promoveu alteração na equipe. Marcão deixou o campo para a entrada de Dimitry.

Aos 35’, o colorado teve a chance de abrir o marcador. Em cobrança de falta de Juan Alano, Pedro Lucas recebeu na área, girou e bateu, mas o goleiro Carlão fez a defesa em dois tempos.

Depois do momento de insistências, a individualidade de Emerson Santos fez a diferença. Aos 37, o zagueiro avançou pela direita e arriscou o chute da intermediária. O goleiro Carlão tentou defender, mas tomou um frango.

Durante a comemoração, o zagueiro acabou se machucando e precisou deixar o campo. E colorado ficou com um menos.

Com a vitória encaminhada, o colorado valorizava a posse de bola.

No final de partida, o São Luiz ainda tentou levar perigo.

O Inter ainda teve uma última oportunidade em cobrança de falta, mas o travessão impediu o gol de Guilherme Parede.

Na próxima rodada, o Inter faz sua estreia no Beira-Rio, em Porto Alegre, diante do Brasil de Pelotas, na quinta-feira (24), às 21h15min.

Ficha técnica

São Luiz: Carlão; Maicon, Pablo, Ricardo Thalheimer e Márcio Goiano; Régis, Clayton (Janderson) e Mikael; Tauã (Anderson Paraíba), Marcão (Dimitri) e Thiago Alagoano. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Inter: Daniel; Bruno José (Klaus), Roberto, Emerson Santos e Uendel (Iago); Rithely, Rodrigo Lindoso, Juan Alano, Sarrafiore (Neilton) e Guilherme Parede; Pedro Lucas. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem: Érico Andrade, auxiliado por Luíza Reis e Gustavo Schier.

