São Paulo anuncia 28 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Grêmio

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (28) que foram vendidos mais de 28 mil ingressos para a partida contra o Grêmio, que será realizada no sábado (31), às 11h, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As arquibancadas estão esgotadas.

A venda acontece desde o último domingo (25) para sócios-torcedores do clube. Eles enfrentaram problemas para adquirir os bilhetes na compra online, e o São Paulo disse ter reservado cotas de ingressos para todos os setores para os sócios. A comercialização para o público em geral teve iniciou na terça-feira (27).

Nesta quarta, os ingressos começaram a ser vendidos também nas bilheterias do Morumbi, das 10h às 17h. Pela internet, o torcedor pode adquirir entradas no site da Total Acesso.

Os jogos do Brasileirão às 11h costumam atrair bom público no Morumbi. Nas sete partidas disputadas nesse horário, em apenas uma o estádio recebeu menos do que 40 mil torcedores.

O São Paulo é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, três a menos do que Flamengo e Santos. Em terceiro lugar está o Palmeiras, também com 30 pontos.

Libertadores

O Grêmio foi ao Pacaembu na terça-feira com a missão de vencer o Palmeiras para seguir vivo na Libertadores da América. O Tricolor fez a sua parte e superou o dono da casa por 2 a 1, de virada. O resultado assegurou o time gaúcho nas semifinais da competição sul-americana.

Os gols da partida foram marcados por Luiz Adriano, para os donos da casa, e Everton e Alisson para o Grêmio.

O Grêmio iniciou a partida tentando trocar passes, mas errava muito. A primeira chegada a gol foi do Palmeiras. Aos três minutos, Luiz Adriano foi para cima da defesa, passou por Kannemann e bateu cruzado. Paulo Victor espalmou para longe.

A partida era intensa e, mesmo marcando muito, o Palmeiras tentava abrir o placar. Aos 13, Luiz Adriano marcou para os donos da casa e complicou a vida do Grêmio, que havia perdido a partida de ida por 1 a 0 em casa. Após cruzamento de Dudu, Gustavo Gómez cabeceou, Paulo Victor afastou errado e Luiz Adriano pegou o rebote e fez o gol.

O Tricolor precisou de 4 minutos para mudar a história do jogo. Aos 17, Everton empatou. Na jogada, Jean Pyerre cruzou a bola perto da trave e o Cebolinha apareceu sozinho para chutar por cima de Weverton. A virada veio aos 21. Everton fez uma grande jogada, arrancou na intermediária e chutou em cima do goleiro adversário. No rebote, Alisson apareceu sozinho para marcar.