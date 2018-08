O número de acidentes com aviões e helicópteros no estado de São Paulo cresceu 46% em 2018, segundo dados do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A queda da aeronave no Campo de Marte, na noite do último domingo (29), foi o 19° caso registrado pelo Cenipa este ano. Em 2017, até julho, foram contabilizados 13 casos.

Deixe seu comentário: