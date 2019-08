São Paulo tem primeira morte confirmada por sarampo neste século

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo confirmou nesta quarta-feira (28) a primeira morte por sarampo no estado e na capital paulista. A vítima foi um homem de 42 anos que nunca havia tomado a vacina. Até agora, este foi o único falecimento do último século na cidade causado pela doença.

De acordo com o balanço da Secretaria da Saúde, divulgado na semana passada, o estado tem 2.457 casos da doença, sendo 66% na capital paulista, o que equivale a 1.637 pessoas contaminadas pela doença.

A baixa cobertura vacinal contra sarampo, caxumba e rubéola no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, nos últimos anos pode ser uma das razões do atual surto de sarampo, que começou com os primeiros casos em março deste ano.

O sorotipo circulante entre os paulistas é o D8, prevalente em países da Europa. Por isso, é mais provável que o vírus do sarampo tenha sido reintroduzido em São Paulo a partir de casos provenientes daqueles países e menos provável que esteja relacionado aos casos importados da Venezuela, que levaram a um surto nos estados do Amazonas e Roraima no ano passado.