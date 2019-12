Notas Brasil São Paulo terá shows de artistas censurados pelo governo federal

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta sexta-feira (20) a programação do Festival de Verão, que acontece entre 17 e 31 de janeiro e terá 45 manifestações culturais que foram censuradas ou criticadas pelo governo federal. Segundo a prefeitura, a iniciativa do festival apoia e fortalece a resistência aos ataques à cultura e aos artistas no Brasil.

