SAP Labs é eleita melhor empresa de TI para se trabalhar no Brasil

A SAP Labs Latin America foi eleita A Melhor Empresa de Tecnologia de Informação para Trabalhar No Brasil, segundo pesquisa realizada pelo IT Mídia em parceria com o Great Place to Work. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, 18 de outubro, em cerimônia realizada em São Paulo.

Para manter a sua posição de liderança no Brasil, a SAP Labs dispõe de diversas práticas e iniciativas que buscam transparência, soluções coletivas, relações horizontais e valorização das aspirações de cada profissional. “Escutamos nosso colaboradores para entender o que é importante para eles e, assim, oferecemos oportunidade de desenvolvimento de acordo com as áreas e possibilidades da empresa”, explica a diretora da RH da SAP Labs Latin America, Adriana Kersting.

Um dos exemplos que validam esses valores é o Plano de Melhoria de Performance desenvolvido pela empresa para profissionais com menor rendimento. Nenhum colaborador é demitido sem ter o suporte do programa que consegue recuperar até 80% dos seus participantes em um período que varia de 15 dias a 6 meses. “As pessoas podem não estar adaptadas ou exercerem uma função fora do seu perfil. Uma mudança pode resolver e, dessa forma, o profissional se sente valorizado e ainda mais engajado e satisfeito com o trabalho”, afirma.

A oferta de chances para profissionais em início de carreira também é um ativo importante para retenção de talentos. O índice de efetivação de estagiários é de 70% ao final do programa a cada ano. No quadro de colaboradores, a empresa possui mais de 80% dos profissionais das gerações Y e Z. A faixa etária média dos colaboradores é de 29 anos, sendo que 32% possuem MBA, mestrado ou doutorado.

Valores, diversidade e inclusão

Além dessas práticas de gerência, a SAP conta com ações em prol da diversidade e inclusão que são parte fundamental na construção de um bom ambiente de trabalho. O grupo Pride@SAP, por exemplo, é uma rede global que realiza ações de apoiam a comunidade LGBT. A empresa ainda assumiu o compromisso, através do projeto Mulheres na SAP, de ter 30% dos cargos de liderança ocupados por mulheres até 2022. Outra ação de destaque é o SAP Autism At Work, que tem como objetivo atingir 1% do quadro mundial da empresa com pessoas com DEA (Desordens do Espectro Autista, ou ASD em inglês).

Cerca de mil vagas serão ofertadas até 2022

Em agosto, a SAP Labs anunciou um investimento de R$ 120 milhões na construção de um novo prédio no Parque Tecnológico da Unisinos, em São Leopoldo. A obra está prevista para iniciar até o final do ano, e deve durar cerca de 18 meses. Esta será a terceira expansão da multinacional alemã desde a inauguração da sede no Rio Grande do Sul, em 2006. Em 2009 e 2013, a SAP concluiu em duas partes um projeto para a construção de sua estrutura atual, investimento que na época totalizou R$ 100 milhões.

O novo local terá capacidade para 700 funcionários em uma área útil de 7,5 mil m², que representará um crescimento de 45% em espaço físico da empresa. O presidente da SAP Labs, Dennison John, projeta que cerca de 1.000 novas contratações devem ocorrer até 2022, dobrando a capacidade atual da empresa. Entre 2016 e 2017, a contratação de novos profissionais cresceu 30%

O laboratório da SAP na América Latina é parte da rede de 20 laboratórios no mundo que oferecem desenvolvimento, suporte e localização de forma personalizada. Os serviços fornecidos incluem ainda inovações, como soluções de mobilidade e soluções para análise de grandes volumes de dados com o SAP HANA.

Deixe seu comentário: