Saque de R$ 500 do FGTS já está liberado; saiba mais

Começou nesta sexta-feira (13), através da Caixa Econômica Federal, a liberação dos saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para correntistas do banco nascidos entre janeiro e abril. De acordo com a Caixa, serão liberados R$ 5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas.